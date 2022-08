Home » News Calcio Napoli » Scambio Osimhen-Ronaldo, l’ironia del tabloid: “È come sostituire Koulibaly con McTominay”

Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen: due nomi che rischiano di scuotere pesantemente questo finale di calciomercato. Le voci continuano a moltiplicarsi in queste ore, con Jorge Mendes a lavoro per cercare di trovare la quadra tra i due club.

L’affare, così come rivelato ieri in conferenza stampa dallo stesso Luciano Spalletti, appare difficile, ma l’agente dell’asso portoghese spinge per trovare una soluzione gradita al suo assistito prima del gong.

Proprio nel pomeriggio sono arrivati degli aggiornamenti secondo cui il calciatore avrebbe detto sì al possibile approdo all’ombra del Vesuvio: volontà che, appunto, Mendes cerca di assecondare, provando a convincere la dirigenza dello United.

La situazione va, dunque, monitorata nei prossimi giorni ma i rumors, intanto, stanno facendo discutere (e non poco) anche in Inghilterra, dove il giornalista del The Guardian James Nalton ha ironizzato così sul possibile affare tra il Napoli e il Manchester United:

“Offrire Cristiano Ronaldo come rimpiazzo di Osimhen è come proporre McTominay come rimpiazzo di Koulibaly”.