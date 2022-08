Ronaldo-Napoli: lo ha rivelato l’entourage del portoghese sulla trattativa!

Le voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli agita questi ultimissimi giorni di calciomercato, che si concluderà tra pochissimi giorni.

In particolare, il portoghese potrebbe essere coinvolto in uno scambio tra gli azzurri e lo United, con protagonista anche l’attaccante Victor Osimhen.

Al momento, non ci sono offerte concrete sul tavolo e la situazione è praticamente ferma ai canonici rumors. Tuttavia, l’agente dell’ex Real Madrid e Juventus, Jorge Mendes, starebbe lavorando intensamente per far diventare questa suggestione una valida possibilità.

“L’entourage di CR7 mi ha appena confermato che il Napoli è una vera opzione, nonostante le dichiarazioni dell’agente del nigeriano“, ha scritto su Twitter Giacomo Iacobellis di Tuttomercatoweb.com e Sport.

CR7 dice sì: l’indiscrezione

A fare un ulteriore punto della situazione è la redazione di serieanews.com, rivelando che il calciatore ha dato il suo ok all’eventuale approdo in maglia azzurra. Di seguito, quanto evidenziato:

“CR7 resta in attesa della fumata bianca, ed ha già garantito il suo sì… Da quattro anni. L’agente del portoghese tentò di portare il fuoriclasse in azzurro già nel 2018, quando c’erano da pagare 100 milioni al Madrid e circa 30 netti all’attaccante. Una prospettiva impossibile, ma che De Laurentiis confessò di aver valutato, anche se “non ci fu tempo per ragionare”. Ora, incredibilmente, il patron potrebbe proiettare il suo club in una nuova dimensione con Cristiano e incassarli, quei 100 milioni.

Dipenderà tutto dallo United, dunque. Mendes è ottimista: crede di riuscire a strappare un’offerta top nelle prossime ore. Solo lui poteva pensare a un’operazione del genere, facendo praticamente tutti felici: Ronaldo ritroverà Champions e un progetto che lo stimoli e Osimhen realizzerà il sogno di giocare allo United, che a sua volta completerebbe il suo parco attaccandosi liberandosi dello scontentissimo Cris”.