Trevisani non ha dubbi: “Ronaldo al Napoli? Si farà al 99%”

MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 07: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Brighton & Hove Albion at Old Trafford on August 07, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

“Secondo me Inter e Milan hanno le squadre migliori in campionato. Anche il Napoli è tra le prime tre ed è insidiosa. Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il Napoli si impoverirebbe. Il Napoli è una squadra migliore di prima ora come ora. Osimhen per me se rimane diventa capocannoniere”.

Parole molto forti del giornalista, che non solo considera come praticamente chiuso l’affare che porterebbe Cristiano Ronaldo al Napoli, ma sostiene anche che gli azzurri sarebbero impoveriti da questa azione di mercato.

Se realmente sarà così, lo scopriremo solo nel corso di questi ultimi giorni. Nel frattempo non si può far altro che aspettare ed osservare ciò che accadrà.