Ronaldo al Napoli? Il tecnico ten Hag lo ha annunciato in diretta sul suo futuro!

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in questi ultimissimi giorni di mercato. Spettatore interessato è anche il Napoli, che è al centro dei rumors per un possibile scambio con lo United, con protagonisti proprio l’ex Real Madrid e Victor Osimhen.

Attese le dichiarazioni nel post partita del tecnico Erik ten Hag, che lo ha escluso dai titolari per il match di Premier League contro il Southampton. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore a proposito del futuro di CR7.

“Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all’ultimo secondo in base a quello che accadrà“.

Di lui ne ha parlato anche lo stesso Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna:

“Chiunque vorrebbe le maglie che ha indossato in tutte le squadre. Se avesse giocato anche nel Napoli… (ride, ndr). Se mi chiede se io allenerei volentieri Ronaldo, chiunque allenatore lo farebbe volentieri. Chi rinuncerebbe ad allenarlo? Se si va fuori quelli che sono gli spazi da riempire per voi, come ha detto il procuratore, non c’è nessuna trattativa. De Laurentiis mi ha detto che non ho ricevuto niente di vero. Si parla di restare il più realisti possibili: mancano pochi giorni alla fine del mercato e la vedo dura. Questo però è il mio pensiero, ma bisogna sentire la società e gli operatori di mercato. Osimhen è come sempre. Lui può essere scelto per un acquisto da grandi club. Questo rischio della distrazione con i calciatori come lui si corre sempre, perché sono calciatori top”.