Calciomercato Napoli, notizia in diretta da Sky su Cristiano Ronaldo!

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky

Di Marzio ha ovviamente parlato del tema caldo di queste ultime ore, ovvero il possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli.

Di seguito le dichiarazioni:

MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 22: Cristiano Ronaldo of Manchester United looks on during the Premier League match between Manchester United and Liverpool FC at Old Trafford on August 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

“La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli c’è, minima, ma c’è. Il Napoli ha dettato a Jorge Mendes le sue condizioni, non sta spingendo per chiudere la trattativa e non chiama il Manchester United per ricevere un’offerta per Osimhen”.

“La società partenopea ha fatto sapere a Jorge Mendes, regista di questo piano, che se lo United presenterà un’offerta ufficiale per Osimhen che superi i 100 milioni con quasi l’intero ingaggio di CR7 pagato, l’apertura c’è”.

“Al momento non c’è stata nessuna offerta del Manchester United, è una situazione che ha ancora poco tempo per materializzarsi visto che tra qualche giorno si chiude la sessione di calciomercato”.