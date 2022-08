Annuncio in diretta su Navas al Napoli: quando può arrivare

Il Napoli è pronto a mettere le mani su Keylor Navas. Il club azzurro è ormai uscito allo scoperto, ma resta ancora da sbloccarsi la situazione tra il PSG e il calciatore per la buonuscita, oltre che tra lo stesso Paris e Fabian Ruiz.

A fare il punto della situazione è il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che in diretta rivela:

“Il Napoli continua ad avere quasi certezza di avere Keylor Navas. L’operazione è slegata da Fabian Ruiz, ma è comunque incastrata. Gli azzurri chiedono di più così potrebbero dare di più, potrebbe esserci la fumata bianca definitiva all’inizio della prossima settimana”.

DOHA, QATAR – JUNE 14: Keylor Navas of Costa Rica reacts during the 2022 FIFA World Cup Playoff match between Costa Rica and New Zealand at Ahmad Bin Ali Stadium on June 14, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

Inoltre, il giornalista Alfredo Pedullà a tal proposito rivela:

“Adesso bisogna chiudere. E questa è, sempre più, la strada. Fabian Ruiz al Paris Saint Germain. Paredes alla Juve. Keylor Navas al Napoli. Sono operazioni collegate, anche se sembrano… scollegate. Fabian Ruiz può essere la prima svolta per una cifra di circa 25 milioni, bonus compresi, il Napoli sta per dare il via libera. A quel punto Paredes verrebbe liberato per la Juve, dopo un inseguimento di oltre 100 giorni, la priorità per il centrocampo di Allegri. Operazione da circa 15 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto che può diventare obbligo. Navas non vede l’ora di andare a Napoli, la trattativa non ha avuto momenti di ombra ma bisogna semplicemente perfezionare la risoluzione che possa permettere al portiere di avere un anno dei due che ancora gli spettano. Poi sarebbe libero di firmare un biennale con eventuale opzione per la felicità di Spalletti che lo aspetta. Giorni caldissimi, la tripla strada è quella indicata”.