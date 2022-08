Cristiano Ronaldo al Napoli possibile grazie a Mendes: dettagli e cifre

L’edizione odierna di Tuttosport, con un articolo a cura di Raffaele Auriemma, riporta una clamorosa possibilità per il calciomercato del Napoli. Non solo conferma le notizie secondo cui Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo al Napoli, ma aggiunge ulteriori dettagli sulla questione.

L’ipotesi è chiaramente molto complessa, con il portoghese che resta titubante nonostante la possibilità di giocare la Champions League. Ma nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato, già positivo per il Napoli, si potrebbe concretizzare questa clamorosa ipotesi, grazie alla mano di Mendes.

Come riportato da Tuttosport, Mendes avrebbe proposto un affare che porterebbe Victor Osimhen al Manchester United per 100 milioni di euro più il prestito di Cristiano Ronaldo al Napoli.

Tutte le parti, anche l’agente di Osimhen, sono state informate dell’operazione ed hanno dato la propria disponibilità ad ascoltare la trattativa:

“C’è molto scetticismo da parte del bomber nigeriano, che vede concretizzarsi l’ipotesi di giocare finalmente in Champions League. Quando però c’è in ballo uno stipendio da 10 milioni di sterline all’anno ogni perplessità viene spazzata via”.

Come detto in precedenza Cristiano Ronaldo arriverebbe a Napoli con la formula del prestito secco fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United, anche se il club inglese ha un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno. Sul fronte ingaggio, Jorge Mendes sta lavorando alla formula che consentirebbe al Napoli di poter affondare il colpo.

L’ingaggio di Ronaldo è di 23,5 milioni di euro netti a stagione, con i primi due mesi, poco meno di quattro milioni, che sono già stati pagati dal Manchester United. I restanti 20 milioni di euro, nell’idea di Mendes, sarebbero per il 75% a carico del club inglese, mentre il Napoli dovrebbe corrispondere al portoghese il 25% dell’ingaggio, pari a 5 milioni di euro.

L’affare è molto complesso ed il tempo stringe, solo questi giorni ci diranno se il potente agente Jorge Mendes riuscirà a far quadrare i conti di tutte le parti in causa in modo da riuscire a chiudere quello che a Napoli sarebbe davvero l’affare del secolo.