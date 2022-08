Calciomercato Napoli, “Entro domenica sarà ceduto”: il giocatore

Il calciomercato del Napoli fin qui è stato decisamente movimentato ed ha regalato diverse sorprese una dopo l’altra. I tanti partenti sono stati sostituiti riducendo il monte ingaggi e allungando la profondità della rosa senza però rinunciare alla qualità anzi.

Le cessioni del Napoli però non sono terminate, almeno nelle idee societarie. Fabian Ruiz è infatti in uscita dal Napoli dopo aver definitivamente rotto i rapporti con ambiente, squadra e dirigenza. Lo spagnolo è ormai praticamente fuori squadra ed il suo trasferimento lontano dal Vesuvio appare una questione di giorni.

TURIN, ITALY – MAY 07: Fabian Ruiz of SSC Napoli celebrates the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il Paris Saint Germain ha già convinto il calciatore ed il Napoli, ma prima di chiudere l’affare ha bisogno di cedere. Il nuovo corso dei parigini infatti non vuole avere troppi esuberi in rosa e per questo vuole attendere prima di cedere Ander Herrera al Bilbao e Paredes alla Juventus.

Le due cessioni sembrano ormai imminenti e con esse anche l’acquisto del centrocampista spagnolo dal Napoli. L’operazione non è collegata a quella con Keylor Navas ma è chiaro che i rapporti e gli equilibri tra le società coesistono in entrambe le operazioni e per questo è necessaria pazienza su ambo i fronti.