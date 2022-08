VIDEO | Calciomercato Napoli: PROPOSTA INCREDIBILE PER RONALDO!

Avrebbe del clamoroso il retroscena di calciomercato rivelato in diretta su Sky Sport dal giornalista Gianluca Di Marzio relativo al Napoli. L’asso portoghese, infatti, intende a tutti i costi lasciare il Manchester United per continuare la sua avventura in Champions League. Ecco perché il suo agente sta provando a tutti i costi a spostare l’attaccante prima della fine del mercato.

Mendes ha provato a proporre CR7 al Milan circa 15 giorni fa, oltre che al Marsiglia. Ma la vera novità è che – dopo averlo fatto un mese fa – il potente agente è tornato ad offrire Cristiano Ronaldo al Napoli. Non esiste una trattativa impostata a oggi, ma è arrivato un ulteriore e semplice nuovo contatto relativo a un piano strategico di Mendes e non a una volontà reale del Napoli. Il club azzurro punta molto su Osimhen e l’ipotesi potrebbe prendere forma solo in caso di arrivo di un’offerta “in tripla cifra” per l’attaccante nigeriano – offerta che a oggi non è arrivata. Non è semplice vederla arrivare proprio dal Manchester United, che sta già acquistando per cifre elevate un giovane come Antony, brasiliano dell’Ajax.

Un interesse concreto per Osimhen, invece, arriva dalla Germania, con il Bayern Monaco che ha visionato parecchio il classe 1998 durante l’anno. Tutto, comunque, attualmente resta nella “suggestione”.

