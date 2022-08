Navas al Napoli si può chiudere grazie a lui: le ultime

La trattativa che sta caratterizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro, è certamente quella relativa al possibile arrivo di Keylor Navas.

Come ribadito negli ultimi giorni, il portiere costaricano è in uscita dal Paris Saint Germain; infatti, il nuovo allenatore dei parigini, Galtier, gli preferisce Gianluigi Donnarumma.

Navas non ha alcuna intenzione di restare a Parigi per fare il secondo e si sta guardando intorno.

Il Napoli è in pole position per il classe ’86 che sarebbe la ciliegina sulla torta di una sessione di mercato sfavillante.

Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by David Ramos/Getty Images)

Navas ad un passo con l’aiuto di Mendes

La trattativa sembra procedere spedita e cresce l’ottimismo in casa Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra può contare sull’appoggio di Jorge Mendes, agente del giocatore. Non è un mistero che i rapporti tra il potentissimo agente portoghese e la società partenopea siano ottimi e questo potrebbe essere un fattore determinante nella trattativa.

Di seguito quanto si legge sulla “Rosea“:

“C’è ottimismo nell’ambiente napoletano per l’arrivo di Keylor Navas in azzurro. Anche se in apparenza tutto tace. Nel senso che il Napoli attende che il portiere costaricano sblocchi la sua situazione col Psg, dal quale pretende una congrua buonuscita. Il club di proprietà qatariota fa invece sapere che non ha avuto offerte e a sua volta dice di attendere chi si fa avanti. Un gioco delle parti nel quale da qui a una settimana vedremo chi avrà bluffato. In realtà dietro le quinte si sta muovendo il potentissimo Jorge Mendes, agente anche del portiere”.