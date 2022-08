VIDEO | NAPOLI – JUVE STABIA 3-0: GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il Napoli è sceso in campo quest’oggi contro la Juve Stabia, nell’amichevole programmata proprio nei giorni scorsi. Occasione per i nuovi arrivati per rompere il ghiaccio davanti a un Diego Armando Maradona dal tutto esaurito.

NAPOLI (4-2-3-1): Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone.

Gli azzurri passano in vantaggio con Ndobele al 57′, il centrocampista francese trova la rete con un tiro potentissimo di destro dal limite dell’area. Negli ultimi minuti ci pensano poi prima Ambrosino al 82′ con un buon recupero palla a metà campo e la volata in porta a chiudere la partita e Zerbin al 90′ con un bel tiro a giro per il definitivo 3-0.

