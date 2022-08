Messaggio da brividi dei nuovi acquisti ai tifosi: è successo prima del match

L’amichevole tra il Napoli e la Juve Stabia è stata l’occasione per presentare al pubblico i nuovi acquisti messi a segno dalla società di Aurelio De Laurentiis.

Il club ha, dunque, presentato ai suoi supporters Salvatore Sirigu, Leo Skiri Ostigard, Kim Minjae, Mathias Olivera, Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone.

Tutti i giocatori appena citati, hanno avuto modo di poter parlare con i tifosi accorsi in massa all’impianto di Fuorigrotta. Un “Forza Napoli sempre”, accompagnato da un “Lotteremo sempre per te” che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi.

Il Napoli è in campo contro la Juve Stabia, nell’amichevole programmata proprio nei giorni scorsi. Occasione per i nuovi arrivati per rompere il ghiaccio davanti a un Diego Armando Maradona dal tutto esaurito.

La piazza partenopea, infatti, ha risposto con un forte entusiasmo all’iniziativa del club azzurro, che presenterà la squadra all’impianto di Fuorigrotta. Entusiasmo raccolto dai nuovi acquisti, e non solo, nella cornice di un Diego Armando Maradona pieno di tifosi.