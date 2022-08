Calciomercato Napoli, si avvicina Keylor Navas: importante novità da Sky

Una delle protagoniste indiscusse di questa sessione di calciomercato estiva è sicuramente il Napoli: la squadra partenopea dopo diversi addii importanti è prontamente intervenuta per sostituirli.

In città, dopo una prima fase di scoramento, è ritornato l’entusiasmo grazie proprio ai nuovi innesti: Kim e Kvaratskhelia sembrano già essersi integrati alla perfezione, altri come Simeone, Raspadori e Ndombele stanno cercando di entrare nei meccanismi di gioco dell’allenatore.

La società azzurra però non vuole fermarsi ed è alla ricerca di un portiere di esperienza da regalare al tecnico Luciano Spalletti.

Il nome su tutti è quello di Keylor Navas del Paris Saint-Germain: l’estremo difensore, con l’avvento del mondiale il prossimo novembre, vuole giocare con continuità e Napoli potrebbe essere, da questo punto di vista, la piazza ideale.

Keylor Navas (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli è molto vicino al portiere costaricense: “Continui contatti per portare Keylor Navas alla corte di Spalletti. L’obiettivo del club campano è di far arrivare il giocatore in città entro il fine settimana”.

Dunque, ormai sembra questione di giorni e Navas potrebbe diventare il nuovo portiere del Napoli. De Laurentiis è pronto a regalare ai propri tifosi un portiere di esperienza e di personalità, la ciliegina sulla torta di questo mercato davvero entusiasmante da parte del club campano.