Calciomercato Napoli, notizia dalla radio ufficiale su Keylor Navas!

Il Napoli, dopo i numerosi acquisti degli ultimi giorni, continua a monitorare le possibili occasioni di fine mercato. L’obiettivo principale degli azzurri è certamente Keylor Navas.

Il portiere classe ’86, è in uscita dal Paris Saint Germain a causa delle scelte fatte dal nuovo tecnico di parigini. Galtier, infatti, ha fatto sapere al giocatore di aver scelto Gigio Donnarumma come primo portiere. Navas, non ha intenzione di fare il secondo portiere ed è alla ricerca di una possibile nuova destinazione.

Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

Il Napoli, non pienamente convinto da Meret, ha annusato la possibilità di sferrare un ultimo colpo di mercato, regalando a Spalletti un portiere dagli ottimi piedi come il costaricano.

A tal proposito, Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Alvino è sempre più convinto che l’affare si chiuderà e che Navas vestirà la maglia azzurra.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Keylor Navas arriverà a Napoli, è un’operazione che il club azzurro sta portando avanti con calma ed è convinto della fumata bianca. Navas pretende una buonuscita dal PSG. I due club stanno trattando e il Napoli è convinto che l’operazione andrà a buon fine”.