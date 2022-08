Pazzesco, Lobotka da record: è successo nelle prime due partite di Serie A!

Dopo le prime due giornate di campionato ecco che emergono i primi dati incredibili sul Napoli. Una squadra grintosa che, nonostante le molte partenze, sta dimostrando di voler essere protagonista in questo campionato. Il punto di forza? I nuovi innesti, ma soprattutto le conferme dello scorso anno.

I numeri parlano chiaro e incoronano Stanislav Lobotka come perno del centrocampo azzurro, imprescindibile ormai per Luciano Spalletti. Lo slovacco era arrivato a Napoli tra lo scetticismo della piazza in virtù del suo sovrappeso, ma ha dimostrato da subito la voglia di mettersi a disposizione e di riscatto, maturando e ritrovando la forma migliore lo scorso anno. Poi l’exploit con Spalletti e dopo aver conquistato il mister ha conquistato la tifoseria partenopea a suon di prestazioni eccellenti, dimostrando di riuscire a giocare ad alti ritmi.

FOTO: Getty – Stanislav Lobotka Napoli

Nella stagione 21/22 ha mantenuto una media incredibile: 97% di passaggi completati e il 67% di contrasti vinti, numero che hanno ingolosito e che hanno lasciato presagire in una crescita esponenziale.

Ancor più incredibili, invece, i numeri di Lobotka che sono emersi dalle due partite finora giocate: meno dell’1% di passaggi sbagliati, ovvero il 99,3% di passaggi riusciti. Numeri impressionanti che fanno ben sperare l’ambiente e sognare in grande.