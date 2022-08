Non solo la Juventus: Kvaratskhelia vicino a un altro club prima del Napoli, il retroscena del presidente

Khvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio l’uomo di punta di questa primissima parte di stagione in casa Napoli. Il georgiano si è messo in evidenza fin da subito, a partire dai ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, fino ad arrivare alle prime due giornate di campionato.

Contro Hellas Verona e Monza, il numero 77 azzurro ha messo a segno tre reti, con un assist nel match del Bentegodi. Numeri e prodezze che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, che in lui hanno subito trovato un beniamino.

Il giocatore ex Rubin Kazan, prima del suo approdo in azzurro, era monitorato da diversi club italiani. Non è un mistero, infatti, che la Juventus lo abbia quasi preso, salvo poi tirarsi indietro per dinamiche societarie.

A rivelare un ulteriore retroscena è l’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha rivelato:

Enrico Preziosi (Photo by Getty Images)

“Il mercato, per ora, mi è parso piatto però mi è piaciuto Kvaratskhelia, che mi era stato offerto l’anno prima al Genoa. Si tratta di un giocatore importante e ha confermato quelle qualità che pensavo”.