Ormai non è più un mistero: Keylor Navas rappresenterebbe la ciliegina sulla torta del mercato del Napoli, che insiste per l’ingaggio del portiere costaricano.

Va avanti la trattativa – slegata, ma parallela – con il PSG per l’ex Real Madrid e Fabian Ruiz, centrocampista che è finito ai margini del progetto azzurro, così come dimostrato dalle recenti esclusioni nei primi impegni in campionato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in classifica.

Un affare non tra i più semplici, considerate anche le cifre in ballo tra Navas e il club francese, sempre più deciso a puntare su Gianluigi Donnarumma come primo.

Tuttavia, stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, parrebbero esserci pochi dubbi: sarà lui il nuovo rinforzo tra i pali. In particolare, la medesima fonte spiega che “il Napoli sta lavorando per chiudere Keylor Navas”, confermando dunque gli insistenti rumors degli ultimi giorni.

Nel caso in cui il costaricano dovesse sbarcare in azzurro, resterebbe da capire quello che ne sarà invece di Alex Meret che dal rinnovo quasi a un passo passerebbe a una posizione tutt’altro che salda.