Novità di calciomercato dal PSG: si tratta di un’ottima notizia per il Napoli!

Secondo il quotidiano L’Equipe, nella sue versione online, Ander Herrera sarebbe in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain, lasciando un posto vacante a centrocampo che, secondo logica, dovrebbe essere quello di Fabián Ruiz.

FOTO GETTY – Ander Herrera Paris Saint-Germain

Il centrocampista del PSG sta risolvendo gli ultimi nodi di contratto con il club per poi poter fare ritorno in Liga e approdare all’Athletic Bilbao. Herrera fa quindi ritorno nel Bilbao con il quale ha giocato dal 2011 al 2014, per poi passare in Premier League nel Manchester United dal 2014 al 2019 e, infine, nel Paris Saint-Germain con il quale ha giocato fino ad oggi. Il giocatore, però, non rientrerebbe più nei piani del club parigino, in particolare del tecnico Christophe Galtier. Un indizio considerevole è stata l’assenza nella tournée di precampionato in Giappone, rimanendo ad allenarsi a Parigi.

FOTO GETTY – Fabián Ruiz Napoli

L’Equipe, inoltre, afferma che il giocatore potrebbe liberarsi entro 48 ore, lasciando il suo slot libero e cedendo definitivamente il posto a Fabián Ruiz che è il primo nella lista del PSG. La trattativa con il Napoli sembra essere a buon punto, ballano pochi milioni di differenza tra domande e offerta: De Laurentiis vorrebbe un sforzo maggiore dal Paris, che per il momento rimane sui 20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.