Calciomercato Napoli: cambia tutto per Fabian, l’imprevisto

Il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato cerca di sistemare la doppia operazione, in entrata e in uscita, con il PSG per Fabian Ruiz e Keylor Navas. Le due trattative sono comunque slegate, seppur per motivi evidenti viaggino su binari paralleli.

Il costaricano è l’obiettivo numero uno per rinforzare la porta, in attesa poi di dover valutare eventualmente il futuro di Alex Meret. C’è, però, d’attendere l’accordo tra l’ex Real Madrid e il club parigino, che lavora incessantemente per regalare Fabian al tecnico Cristophe Galtier.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’ex Betis sogna il ritorno nella Liga. Sa bene che da svincolato potrebbe ricevere ricche offerte, ma restare fermo per un anno – perché per il Napoli, dopo il mancato rinnovo, è fuori dal progetto – vorrebbe dire perdere vetrina (nell’anno del Mondiale). Per questo imprevisto, lo spagnolo ha dovuto rivedere le sue priorità, cambiando le iniziali aspirazioni di ritorno in patria.

Per questo che il Psg è una pista che ha da subito considerato. Le due società trattano sul prezzo, non c’è ancora accordo, la distanza è minima: si parte da una valutazione di 20 milioni di euro, ma il Napoli chiede uno sforzo in più.