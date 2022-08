BIGLIETTI FIORENTINA NAPOLI – Il Napoli, dopo le due vittorie contro Hellas Verona e Monza, è pronto ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella terza giornata di Serie A. Il club viola incontrerà giovedì il Twente, ritorno del turno preliminare per l’accesso alla UEFA Conference League, per poi dedicarsi all’impegno contro gli uomini di Luciano Spalletti, in programma al Franchi per domenica alle 20:45.

Dopo le presenze massicce dei supporters partenopei tra la trasferta di Verona e la prima in casa al Diego Armando Maradona, i tifosi azzurri sono pronti a raggiungere anche il capoluogo toscano per supportare gli azzurri. Tuttavia, va registrato il forte malumore dei tifosi napoletani per la decisione della Fiorentina di mettere a disposizione solo 1240 biglietti per i tifosi del Napoli nel settore ospiti, che fa registrare una capienza massima di circa 2400 posti.

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

A rivelarlo è l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui la scelta sarebbe dettata da motivi di ordine pubblico. Motivazione che non basta, però, per placare la delusione e la rabbia dei tifosi azzurri, pronti in ogni caso ad accorrere a Firenze per stare al fianco dei propri beniamini.