Nuovo portiere Napoli, cambia tutto? C’è l’indiscrezione su Navas e Kepa

Messa in archivio la seconda vittoria stagionale contro il Monza, è tempo per Giuntoli ed il Napoli di tornare a pensare al calciomercato. Mancano infatti meno di dieci giorni alla chiusura della finestra estiva di trattative e il Napoli è ancora alla ricerca di un portiere.

Sebbene in via ufficiale club azzurro stia cercando in tutti i modi di sviare le domande sulla ricerca del portiere, provando a restituire almeno all’apparenza un po’ di legittimità ad Alex Meret, è innegabile che continuino le trattative per l’acquisto di un nuovo estremo difensore.

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla questione relativa al nuovo portiere del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Calciomercato Napoli Kepa, by Getty Images

“I nomi accostati alla porta azzurra sono due: Navas e Kepa. L’estremo difensore del PSG è il preferito della società, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Il giocatore al momento percepisce 9 milioni di euro all’anno e non sarà semplice trovare un accordo sull’ingaggio. Questa sarà la settimana decisiva per chiudere definitivamente la questione portiere. L’alternativa sempre viva è quella di Kepa del Chelsea. Il portiere spagnolo ha già fatto sapere che gradirebbe il Napoli come destinazione. In questi giorni il club azzurro proverà a limare gli ultimi dettagli riguardanti la questione portiere”.