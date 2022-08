Home » News Calcio Napoli » Accordo vicino, affare da 10 milioni: l’ex Napoli sta per tornare in Serie A

Il calciomercato sta entrando nella fase finale. Gli ultimi giorni, da sempre, rappresentano i giorni in cui si concentrano tantissimi affari; e quest’anno sono tanti i club che devono ancora chiudere qualche acquisto. In Serie A in particolare la Juventus ha bisogno di sistemare l’attacco e tra i nomi sulla lista della dirigenza bianconera c’è anche quello di un ex Napoli.

I nomi per l’attacco sono: Depay, Arnautovic e Milik. Proprio nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse per il giocatore polacco sarebbe aumentato e ora potrebbe davvero vestire la maglia della Juve.

FOTO: Getty – Milik Marsiglia

Milik alla Juventus: accordo vicino per l’ex Napoli

L’intesa con il Marsiglia, attuale squadra di Milik, è vicina. Si parla di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 8 milioni. Per l’attaccante, invece, sono pronti 3,5 milioni a stagione, ingaggio che rientra nei parametri delle casse bianconere.

Nella giornata di ieri, Federico Cherubini ha sentito gli uomini di mercato del club francese. Non resta che decidere una volta per tutte se affondare il colpo, oppure virare definitivamente su un altro obiettivo di mercato. Milik, dopo l’esperienza con la maglia del Napoli, potrebbe così tornare in Serie A.