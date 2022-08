Bellissime parole di Petagna: lo ha detto sul Napoli

Da poco arrivato in prestito dal Napoli al Monza, Andrea Petagna ha fatto subito ritorno all’ombra del Vesuvio. Un rientro però amaro visto che il suo Monza è uscito sconfitto dal Maradona per 4 a 0. Inoltre l’ex Spal si è visto annullare anche un gol nel secondo tempo, dopo uno stacco vincente di testa su calcio d’angolo, per una sua spinta ai danni di Amir Rrahmani.

A fine partita intervistato ai microfoni di Dazn, l’attaccante classe ’95 si è espresso così:

“Il gol annullato sarebbe stata comunque una soddisfazione personale? Si peccato, chiaramente il Napoli è una squadra fortissima e quel gol sarebbe stata una soddisfazione personale. E’ stata una gara difficile e per tanti di noi era la prima partita in uno stadio del genere. Per alcuni infatti c’è stata un po’ di emozione, però siamo una buona squadra e dobbiamo seguire il mister. Seguendolo ci ritaglieremo anche noi delle soddisfazioni nelle prossime partire.“

FOTO: Getty – Andrea Petagna Monza

Uno dei problemi del Monza è aver acquistato molti giocatori e avere avuto poco tempo per perfezionare l’intesa, quando vedremo il vero Monza di Stroppa?

“Dobbiamo seguire il mister, adesso avremo partite ravvicinate e difficili però dovremmo cercare di mettere benzina nelle gambe in allenamento e in partita cercare di avere più convinzione, essere più aggressivi poiché il potenziale per far bene c’è.

Sul ritorno al Maradona? Questo è uno stadio magnifico, i tifosi sono eccezionali è stata una bella emozione, qui ho tanti amici, sono un tifoso del Napoli e spero vincano lo scudetto”

Lorenzo Golino