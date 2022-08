Guerra Navas-Psg: il Napoli costretto ad attendere la fine del mercato

Il Napoli continua ad attendere Keylor Navas, dopo gli ultimi colpi messi a segno infatti la società partenopea vuole chiudere il calciomercato con il portiere del PSG e nonostante ci sia il gradimento dell’estremo difensore, bisogna aspettare. Secondo quanto riferito infatti dalla Gazzetta dello Sport, è in atto una guerra tra Navas ed il PSG. Il portiere non ha gradito i comportamenti della società ed è per questo che la trattativa che lo porterebbe al Napoli non è ancora decollata definitivamente.

Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeper Keylor Navas warms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

A Keylor non dispiace l’idea di giocare nel Napoli, non vuole però favorire in nessun modo la società parigina, l’estremo difenosre costaricano ritiene di essere stato trattato in malo modo. Navas ha ancora due anni di contratto e non vuole fare passi verso il PSG. Il Napoli dall’altra parte si trova costretto ad attendere la fine del calciomercato così da capire le intenzioni del PSG. Una chiave nella trattativa può essere anche il Mondiale, Navas farà di tutto per non arrivarci da riserva.