VIDEO | Calciomercato Napoli: c’è un PROBLEMA con NAVAS!

Dopo le chiusure delle trattative per Simeone, Ndombelé e Raspadori avvenute nelle ultime ore, i tifosi azzurri chiedono a gran voce l’arrivo di un portiere in azzurro per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta.

Luciano Spalletti ha individuato nel portiere costaricano la figura perfetta per ricoprire il ruolo sia per la grande esperienza internazionale ma anche per il tipo di portiere che rappresenta.

Il giocatore del PSG però ha uno stipendio veramente importante che rischia di essere un grosso ostacolo per la trattativa.

#calciomercato #calciomercatonapoli #seriea #napoli #keylornavas

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/teC6K2o

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I