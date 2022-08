Keylor Navas al Napoli? La mossa di Lavezzi: i dettagli

Dopo le chiusure delle trattative per Simeone, Ndombelé e Raspadori avvenute nelle ultime ore, i tifosi azzurri chiedono a gran voce l’arrivo di un portiere in azzurro per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta. A questo proposito, una vecchia conoscenza azzurra ha provato a dare una mano.

Nel corso della giornata di ieri Ezequiel “Pocho” Lavezzi ha fatto visita al campo di allenamento del Paris Saint Germain. L’argentino ex Napoli ha giocato dal 2012 al 2016 a Parigi e tutt’ora dopo il termine della sua carriera continua a vivere lì.

Nel corso della sua visita al centro di allenamento dei parigini Lavezzi ha svolto anche il ruolo di “ambasciatore” per il Napoli, come riportato dai colleghi francesi di Footmercato.

Keylor Navas Napoli by Getty Images

Secondo quanto riferito dai colleghi d’Oltralpe infatti, il Pocho avrebbe consigliato caldamente a Keylor Navas di andare a giocare al Napoli. Lavezzi ha parlato della città al portiere costaricano e ha provato a trasmettergli l’affetto che i tifosi gli riserverebbero in caso di arrivo all’ombra del Vesuvio.

Vedremo se le parole del Pocho saranno sufficienti ad aiutare la chiusura della trattativa tra Napoli e PSG per l’approdo in azzurro di Keylor Navas.