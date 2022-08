VIDEO | Infortunio in allenamento, a rischio per Napoli-Monza

I colpi di mercato che stanno arrivando in queste ultime ore (Simeone, Ndombele, Raspadori) stanno prendendo sicuramente la scena in casa Napoli: i tifosi sono euforici ed è tornato un forte entusiasmo in città. Intanto, però, non bisogna dimenticare che il campionato è già iniziato e domenica ci sarà la prima al Maradona contro il il Monza neopromosso. I giocatori azzurri, dopo la bella vittoria di lunedì contro il Verona all’esordio, si stanno allenando intensamente a Castel Volturno per il secondo test in campionato.

Oggi, dopo l’ufficialità del suo acquisto, si è visto per la prima volta all’SSC Napoli Konami Training Center anche Giovanni Simeone, arrivato proprio dall’Hellas Verona per sostituire il partente Andrea Petagna.

L’allenamento odierno, però, ha portato anche brutte notizie per mister Spalletti: secondo quanto riportato da Sky Sport, Diego Demme ha lasciato anzitempo l’allenamento a causa di un infortunio. Il centrocampista ex Lipsia ha subito una botta molto forte tra piede e caviglia ed effettuerà degli esami strumentali in serata: la sua presenza per Napoli-Monza è a forte rischio.

