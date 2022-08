Calciomercato, tutto fatto: il giocatore saluta il Napoli

Entra sempre di più nel vivo il calciomercato in casa Napoli: gli azzurri si preparano a concludere gli ultimi colpi al fine di regalare al tecnico Luciano Spalletti una rosa competitiva per la prossima stagione.

Uno dei reparti in cui il Napoli ne è uscito maggiormente rivoluzionato è sicuramente il reparto difensivo, l’addio di Kalidou Koulibaly direzione Chelsea ha costretto la società ad intervenire sul mercato.

Kalidou Koulibaly (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Gli azzurri, infatti, non si sono fatti trovare impreparati e subito, nel giro di qualche giorno dopo la cessione del senegalese, hanno chiuso per il difensore centrale coreano Kim Min-jae.

Inoltre, proprio in quel reparto gli azzurri hanno anche messo a segno altri due colpi: Leo Ostigard come quarto centrale difensivo e Mathias Olivera che sostituisce Ghoulam andato in scadenza di contratto.

Dunque, considerano questi nuovi innesti, il Napoli ha completato il pacchetto difensivo.

Parlando sempre del reparto arretrato, il giovane difensore centrale Davide Costanzo, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con il Napoli, come fa sapere Gianluca Di Marzio, sarà presto un nuovo giocatore dell’Alessandria in Lega Pro.

La formula dell’operazione è il prestito secco.

Davide Costanzo

Il giocatore è pronto per questa nuova avventura tra i professionisti, sarà una stagione importante che gli servirà per crescere e fare esperienza.