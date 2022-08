Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, fatta per Ndombelé: quanto spenderanno gli azzurri

In casa Napoli, dopo la vittoria di ieri contro il Verona, è già tempo di pensare al mercato. La sessione estiva, infatti, terminerà il 31 agosto e Cristiano Giuntoli è al lavoro per completare la rosa.

L’obiettivo del d.s. azzurro è quello di consegnare a Luciano Spalletti una squadra il più competitiva possibile nonostante le numerose partenze.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Negli ultimi giorni, il Napoli era alla ricerca del sostituto di Fabiàn Ruiz e ha sondato diversi profili. Ha individuato in Tanguy Ndombelè quello ideale e ha intensificato i contatti con il Tottenham per comprendere i margini della trattativa. Nelle ultime ore sono stati fatti, però, ulteriori passi in avanti. A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter.

Secondo Romano il Napoli pagherà gran parte dello stipendio del centrocampista francese. La formula dell’operazione sarà quella del prestito oneroso, al costo di circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

La trattativa è ormai ai dettagli, ma Ndombelè sarà un giocatore del Napoli in pochissimo tempo.

Di seguito il tweet dell’esperto di mercato:

“Il Napoli pagherà gran parte dello stipendio, la cifra per il prestito si aggira attorno al milione di euro ed è già stata concordata con il Tottenham. Il diritto di riscatto sarà disponibile dal giugno 2023 e ammonterà a 30 milioni di euro. Per il giocatore vanno ultimati solo gli ultimi dettagli, ma Ndombelè sostituirà Fabiàn Ruiz diretto a Parigi”.