Szoboszlai per il post Fabian Ruiz? La risposta del Lipsia cambia tutto

Oggi la prima prova in campionato per questo nuovo Napoli, che scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona alle ore 18:30. Nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha presentato la lista convocati per questa prima partita di Serie A e all’appello manca Fabian Ruiz che ha svolto lavoro personalizzato nella seduta di allenamento.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

Szoboszlai-Napoli: le ultime sulla trattativa

Non partirà quindi per Verona il centrocampista spagnolo, che sembra ormai essere molto vicino ad una nuova destinazione. Parigi lo attende e l’accordo sembra sul punto di trovare una quadra. Nel mentre il Napoli valuta i nomi dei vari papabili sostituti, tra cui vi sono Dominik Szoboszlai del Lipsia, Tanguy Ndombele del Tottenham e Lukic del Torino.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato un aggiornamento circa i contatti con il centrocampista ungherese. Secondo quanto raccontato dal quotidiano nelle ultime ore c’è stata un’altra telefonata agli intermediari di Dominik Szoboszlai, ma la risposta ha frenato le aspettative del Napoli. Il Lipsia, infatti, ha reso noto di non voler vendere il calciatore e di volerlo trattenere delle proprie fila.