Buone sensazioni per Ndombele: cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli continua a muovere le sue pedine sullo scacchiere del calciomercato, conducendo operazioni in entrata e in uscita, nonostante l’esordio in campionato per gli azzurri oggi alle 18:30 al Bentegodi. In vista della probabile partenza di Fabian Ruiz verso Parigi, il club partenopeo valuta i possibili sostituti e il nome ad oggi in pole position è quello di Tanguy Ndombele. De Laurentiis è infatti a lavoro per chiudere l’affare con il Tottenham e le sensazioni sono positive in tal senso.

FOTO: Getty Images, Ndombele

Si parla di un prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione e, secondo l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, l’intesa tra le parti è ormai davvero vicina. Lo scoglio principale è ovviamente l’entità dello stipendio al calciatore, che percepisce un ingaggio di 8 milioni netti a stagione, fuori dai parametri di De Laurentiis.

Il presidente del Napoli non vuole andare oltre i 4 milioni e quindi c’è la necessita di un contributo da parte degli Spurs per ultimare la trattativa. Ovviamente c’è da attendere anche l’epilogo della vicenda Fabian Ruiz e la conclusione della sua eventuale cessione al Paris Saint-Germain.