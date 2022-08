VIDEO | Ancora problemi per DAZN: monta LA PROTESTA sui social!

Nuovo caos social contro DAZN. La nota piattaforma di streaming che, per il secondo anno consecutivo, trasmetterà la Serie A in esclusiva, ha avuto dei problemi di accesso negli ultimi minuti.

Molti utenti stanno riscontrando delle difficoltà ad accedere al sito. Una situazione in cui poche persone si sarebbero volute trovare, considerando che quando DAZN è andato in down, erano ancora in corso la gara tra Fiorentina e Cremonese e quella tra Lazio e Bologna.

Il team di DAZN, nel frattempo, ha voluto porgere le sue scuse agli abbonati attraverso un comunicato:

“Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“.

Gli utenti si augurano che il problema venga risolto al più presto.

