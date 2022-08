Ndombele-Napoli, c’è il sì del Tottenham: le ultime sulla trattativa

Insiste il Napoli sul mercato alla ricerca di un colpo in attacco con Giacomo Raspadori, di Keylor Navas per la porta e di un profilo di spessore per il centrocampo che possa sopperire ad eventuali partenze. Il nome più vociferato degli ultimi giorni è quello di Tanguy Ndombele, che sembrerebbe essere nel mirino di Giuntoli per un’operazione in stile Anguissa.

Affare Ndombele: l’accordo con il Tottenham

Il club azzurro infatti pare che abbia concordato con il Tottenham per la formula del trasferimento su un prestito secco o con diritto di riscatto. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport sottolinea che il nodo principale alla trattativa è l’ingaggio del calciatore, che nella squadra inglese percepisce 8 milioni di stipendio netti.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Una tale cifra risulta fuori dai parametri fissati da Aurelio De Laurentiis e dalla politica di riduzione del monte ingaggi. Per tale motivo, l’intervento degli Spurs nel contribuire all’ingaggio sarebbe fondamentale per trovare un accordo. Il quotidiano riporta che da parte del Tottenham c’è l’apertura per agevolare il Napoli in questo senso.

Il calciatore, inoltre, si sarebbe detto favorevole ad un passaggio al Napoli, che gli consentirebbe di giocarsi la Champions League. La Rosea di oggi scrive di alcune voci dall’Inghilterra che ieri lo davano in Italia per trattare proprio con il club di Aurelio De Laurentiis.