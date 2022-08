Napoli-Raspadori, distanza minima: c’è l’ultima offerta del Napoli

Dopo l’arrivo di Simeone, il Napoli cerca di definire il suo calciomercato con i colpi Raspadori, Keylor Navas e Ndombele. Se gli ultimi due appaiono molto vicini alla società partenopea, per l’attaccante del Sassuolo c’è ancora un po’ da lavorare ma le due parti potrebbero trovare un punto d’incontro.

Secondo quanto riferito da Luca Cilli, giornalista Sky, nell’edizione dedicata al calciomercato, ballano circa sei milioni di distanza tra Napoli e Sassuolo per l’affare Raspadori. Di seguito quanto riferito dal giornalista esperto di mercato:

“Si va avanti nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Nel frattempo l’attaccante scenderà con ogni probabilità in campo contro la Juventus per la prima di campionato e Dionisi punterà dunque su di lui. Nella testa del calciatore però c’è solo una volontà, quella di vestire la maglia del Napoli”

“Raspadori darebbe l’opportunità a Spalletti di giocare nel tridente o come finto nueve nel 4-2-3-1. Il Sassuolo continua ad essre molto chiaro, chiede 5 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo e 5 di bonus facilmente raggiungibili. In totale si parla di una cifra pari a 35 milioni mentre il Napoli di base offriva 29. C’è da colmare dunque questa minima distanza tra le due parti ma da come si apprende, il Sassuolo non farà sconti sul prezzo impostato. Il Napoli continua a trattare e può comunque contare sulla volontà del calciatore che sembra essere più convinto di volere il Napoli per il suo futuro”.