Giovanni Simeone è arrivato in questi istanti a Villa Stuart, dove sta effettuando le visite mediche per conto del Napoli. L’attaccante arriva dall’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

L’argentino è stato a lungo seguito dal club partenopeo, che lo ha scelto come erede di Andrea Petagna, che nella giornata di ieri è stato ufficializzato dal Monza: un affare praticamente simile a quello che ha portato l’ex Fiorentina e Genoa in maglia azzurra.

Nelle prossime ore, una volta completato l’iter burocratico dei test medici e atletici, il calciatore sottoscriverà che lo legherà al Napoli almeno per la prossima stagione.

Resta da capire se il tutto sarà completato in tempo utile in vista della trasferta di Verona contro Hellas: in tal caso, Giovanni Simeone esordirà – presumibilmente dalla panchina – con la maglia azzurra proprio contro il suo, a questo punto, ex club.

Di seguito, le immagini della redazione di Gianluca Di Marzio dell’arrivo di Giovanni Simeone alla clinica romana: