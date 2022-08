Home » calciomercato napoli » Il piano B di Ndombele è in Italia: il Napoli ha un piano

Ormai il Napoli è uscito allo scoperto: per il centrocampo si punta a Tanguy Ndombele, calciatore in uscita dal Tottenham. Il tecnico Antonio Conte lo ha escluso dal gruppo, indizio di come l’addio sia a un passo.

Notizia di ieri, inoltre, è che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sia partito per Parigi dove, oltre a trattare per Keylor Navas, si sarebbe visto con l’uomo mercato degli Spurs, l’ex Juventus Fabio Paratici. Si cerca l’intesa sulle cifre del prestito, data l’imponenza dell’ingaggio percepito da Ndombele.

Tuttavia, nel caso in cui l’affondo non dovesse andare a buon fine, il club azzurro ha pronta l’alternativa: si tratta di Nahitan Nandez, altro calciatore in uscita dal suo club di appartenenza.

CAGLIARI, ITALY – OCTOBER 17: Nahitan Nandez of Cagliari looks on during the Serie A match between Cagliari Calcio and UC Sampdoria at Sardegna Arena on October 17, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Da mesi, infatti, i suoi rapporti con il Cagliari non sono idilliaci, motivo per cui – associata alla Serie B – potrebbe lasciare i rossoblù.

Stando a quanto riportate dalla versione online de La Gazzetta dello Sport, l’ex Boca Juniors è l’alternativa low-cost a Ndombele, con il calciatore che ha fatto sapere di gradire il possibile approdo in maglia azzurra.

Il Napoli, però, faranno un tentaivo deciso per Ndombele, che è in pole per sostituire il partente Fabian Ruiz.