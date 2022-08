VIDEO | Manifesti a Napoli per MERTENS: arriva LA REAZIONE di CIRO!

Il legame che tiene uniti Dries Mertens ed i napoletani difficilmente si spezzerà, nonostante la partenza del belga. L’ex numero 14 azzurro ha saputo dell’iniziativa dei tifosi del Napoli di tappezzare la città di manifesti con la scritta “Cia Cirù” ed ha ringraziato pubblicamente i partenopei con un post Instagram davvero emozionante.

“Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto“

Dopo il videomessaggio toccante lasciato alla tifoseria, un altro gesto d’amore nei confronti della città di Napoli. La reazione dei tifosi nei commenti è stata ovviamente positiva, tantissimi i messaggi d’amore lasciati all’ex attaccante azzurro.

#napoli #mertens #driesmertens #sscnapoli #calcionapoli #seriea

