VIDEO | Calciomercato Napoli: arriva LA NOTIZIA SU SIMEONE!

Dopo l’ufficialità del passaggio di Andrea Petagna dal Napoli al Monza, il club partenopeo ha urgente bisogno di un vice Osimhen. Soprattutto perché l’unica vera punta centrale a figurare nel roster a disposizione di Spalletti è Ambrosino, attaccante della Primavera

Doveva essere una serata decisiva per il trasferimento di Giovanni Simeone dal Verona al Napoli e così è stato. Infatti, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo del centravanti argentino in azzurro. Nelle prossime ore, a questo punto, potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

L’affare si chiude in prestito oneroso di €3,5M con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 12 milioni più bonus. L’obbligo scatterà al verificarsi ad almeno 2 di 3 condizioni: qualificazione in Champions League, raggiungimento di un determinato numero di gol e presenze.

#napoli #calciomercato #calciomercatonapoli #simeone #sscnapoli

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/XMJl48R

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I