Piace al Napoli, il tecnico frena sulla cessione: “È uno dei nostri capitani!”, brutta notizia per Giuntoli?

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio della prossima stagione di Serie B contro il Como. Il tecnico ex Lecce si è soffermato a parlare soprattutto dei singoli calciatori ed in particolare di Nandez, centrocampista uruguayano finito più volte nel mirino del Napoli.

“La scelta del capitano del Cagliari è stata condivisa dalla società, abbiamo scelto Pavoletti. Ho sensazioni positive, purtroppo non sarò in panchina all’esordio perché sono squalificato”.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Fabio Liverani in conferenza:

“Nandez è un calciatore che interessa a tante squadre di spessore e questo fa capire il valore del ragazzo. Io ho un rapporto molto diretto con lui ed in campo lo vedo come un trascinatore e lo ritengo importante. Nella mia squadra voglio avere tanti capitani, Nandez lo è anche senza la fascia”

Ad oggi il centrocampista più vicino al Napoli pare esse Ndombele, quest’ultimo è finito anche tra gli esuberi della squadra, Antonio Conte infatti non sembra voler puntare su di lui. Nel frattempo il Tottenham ha lasciato andare anche Lo Celso che è tornato al Villarreal.