VIDEO | SIMEONE AD UN PASSO DAL NAPOLI: AFFARE IN DEFINIZIONE!

Il Napoli è pronto a definire il doppio colpo, tra entrata e uscita, Giovanni Simeone e Andrea Petagna, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso Monza.

A renderlo noto in questi minuti è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui tra la società di Berlusconi e il club azzurro è affare fatto per l’attaccante ex SPAL. Un semaforo verde tra le parti che ha sbloccato, quasi come effetto domino, la trattativa tra Hellas Verona e Napoli per il Cholito Simeone. L’affare, secondo l’esperto di mercato, si chiude entro domani, sempre prestito con obbligo di di riscatto, più o meno alle stesse cifre che hanno portato Petagna al Monza.

Secondo la medesima fonte, si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, 13 milioni più 2 di bonus al Napoli. Nonostante i rumors delle ultime ore, sembra essersi sbloccato il doppio affare che ha coinvolto il Napoli con il Monza e l’Hellas Verona, le prime due avversarie in questa stagione per il club azzurro.

