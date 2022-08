UFFICIALE – Sirigu ha scelto il suo numero di maglia

Da questa mattina è divenuto anche ufficiale: Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Napoli. L’ex Genoa e Torino, tra le altre, raccoglie il ruolo di secondo portiere in azzurro, andando a sostituire numericamente l’addio di David Ospina.

Si attende, infatti, di capire capire quale sarà il futuro di Alex Meret, che è strettamente legato alle mosse del club azzurro per quanto concerne il ruolo di primo portiere.

A tal proposito, spiccano i nomi di Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga, con il primo che sembra in vantaggio sull’estremo difensore di proprietà del Chelsea. Le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà la scelta degli azzurri in vista del futuro.

Sirigu ha scelto il numero 30!

In questi minuti, i canali ufficiali della SSC Napoli hanno annunciato quale sarà il numero di maglia del portiere sardo, campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020.

L’estremo difensore per la sua esperienza in maglia azzurra ha scelto il numero 30, così come si evince dall’annuncio ufficiale del club partenopeo.