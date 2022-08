Fabian al PSG, il Napoli cerca il sostituto: il preferito non è Ndombele!

Fabiàn Ruiz e Paris Saint Germain sono meno vicini di quanto si pensi, ma c’è comunque fiducia sulla buona riuscita della trattativa tra Napoli e PSG.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, i parigini non hanno fretta e per il momento preferiscono parlare con gli agenti dello spagnolo.

Mercato Napoli Fabiàn Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’offerta da 25 milioni di euro non è ancora arrivata sul tavolo della trattativa, ma l’affare si farà.

Di seguito quanto scrive il Mattino:

“Fabian e il Psg non sono ancora vicini. Perché nel mezzo c’è il Napoli e un’offerta da 25 milioni di euro che è ancora nell’aria e non ancora sul tavolo. Ma l’affare si farà anche se i parigini non hanno particolare fretta visto che preferiscono ancora trattare attraverso gli agenti spagnoli: perché Fabian ha avuto una offerta che il Napoli non può pareggiare (5 milioni l’anno). Quindi, alla fine, Fabian volerà dai galacticos parigini che lo corteggiano da luglio. Motivo per cui Fabian si era messo di traverso sul fronte del rinnovo con il Napoli che era pronto a usare il pugno duro. Non ce ne sarà bisogno”

Fabiàn va via, il sostituto al momento è fuori portata

Giuntoli, quindi, è già al lavoro sotto traccia per garantire a Spalletti un degno sostituto. Il casting per il centrocampo azzurro è dunque iniziato.

Sempre secondo quanto riferisce il Mattino, sono diversi i giocatori attenzionati dal d.s. azzurro.

Il Napoli ha individuato in Szoboszlai il sostituto ideale del numero 8, ma il Lipsia chiede 30 milioni; cifra che il Napoli non ritiene alla portata.

Mercato Napoli Szoboszlai (Getty Images)

DI seguito quanto si legge sul Mattino:

“Il sostituto? A fari spenti Giuntoli già si è messo all’opera. Non è Barak, perchè non si possono creare grattacapi al Verona. Ndombele, classe 1996, del Tottenham è stato proposto al Napoli: ma come lui anche un bel po’ di calciatori. Quello che piace di più è Dominik Szoboszlai, il talento 21enne del Lipsia. I tedeschi hanno chiesto 30 milioni. A questa cifra il Napoli non si siede neppure a trattare”.