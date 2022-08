Il Napoli rinuncia a Simeone? L’idea che può cambiare il calciomercato

Il Napoli continua a muoversi su più fronti. Sono diverse le trattative in corso in casa azzurra, ma non tutte potrebbero chiudersi.

Per il reparto offensivo, il Napoli sta lavorando per Simeone e Raspadori. Il talento del Sassuolo è il grande desiderio espresso da Luciano Spalletti, ma la sua duttilità potrebbe chiudere le porte al Cholito.

Simeone Napoli (Getty Images)

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza proprio questo aspetto del mercato azzurro. Qualora il Napoli riuscisse a strappare Raspadori al Sassuolo, l’arrivo dell’attaccante argentino non sarebbe così scontato. Gli azzurri potrebbero decidere di risparmiare i soldi per Simeone e investirli sul sostituto di Fabiàn Ruiz.

DI seguito quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone, che senza Raspadori arriverebbe, ma in prestito con diritto di riscatto e con il super-Jack però rischierebbe di rimanere fuori, vista la vastità del repertorio dell’attaccante del Sassuolo. A quel punto, i soldi “accantonati” per il Cholito, finirebbero su un mediano destinato a sostituire Fabiàn Ruiz, uno che si chiami Ndombele del Tottenham o Barak del Verona o anche il costosissimo Szoboszlai”.