Edo De Laurentiis esce allo scoperto: “Arriveranno questi colpi”

Il vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teletica.com, emittente costaricana.

Arriva l’annuncio su Keylor Navas, su cui il il dirigente azzurro ha annunciato: “Il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati”.

Proprio sull’ex Real Madrid, il tecnico del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier, ha annunciato che il portiere non vuole un ruolo da secondo, aprendo difatti alla partenza.

Sulla situazione portieri: “Stiamo parlando con molti club, con Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono al Napoli e stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre”, ha detto.

MADRID, SPAIN – MARCH 09: Keylor Navas of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match between Real Madrid and Paris Saint-Germain at Estadio Santiago Bernabeu on March 09, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

C’è un termine ultimo per riscattare il portiere? “No. Per ora abbiamo Meret e Sirigu, per ora sono loro, poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra e dobbiamo cercare un attaccante e un portiere” ha spiegato.

Parole che confermano che il fatto che si tratta di giorni caldi in casa Napoli per quanto concerne il mercato, che si chiuderà ufficialmente il 31 agosto.