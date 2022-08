Calciomercato Napoli: accelerata per il nuovo centrocampista, la notizia dalla Francia

Il Napoli è fortemente interessato a Tanguy Ndombele. Questa è la notizia emersa nei giorni scorsi in merito alla sostituzione di Fabian Ruiz, che è sempre più vicino al Paris Saint-Germain.

Il centrocampista ex Lione è in uscita dal Tottenham e può essere un’occasione di mercato in queste ultime settimane della sessione estiva.

A confermarlo è anche il portale francese Foot Mercato, secondo cui il Napoli ha intensificato i contatti con il Tottenham per il calciatore.

Il club azzurro, come come il Villarreal, sta trattando per il prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista francese, come detto poc’anzi, è in uscita dagli Spurs e non rientra nei piani di Antonio Conte.

(Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Sulle sue tracce ci sono gli interessi di club come Real Betis, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton e Bayer Leverkusen.

Inoltre, stando a quanto reso noto dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore piacerebbe in modo particolare a mister Luciano Spalletti.