Szoboszlai: la cifra richiesta dal Lipsia e la reazione del Napoli

In attesa che la situazione tra il Paris Saint-Germain e Fabian Ruiz sia definita, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa eventualmente sostituire lo spagnolo, destinata all’addio a poco meno di un anno dalla scadenza di contratto.

Tra i nomi che sono spuntati in queste ore, c’è quello di Dominik Szoboszlai, vecchio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’interesse è confermato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che però sentenzia circa la richiesta del Lipsia – detentore del cartellino dell’ungherese – fatta recapitare al club partenopeo.

Szoboszlai Napoli (Getty Images)

Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano:

“Il profilo più alto, per tecnica, resta quello di Dominik Szoboszlai, ungherese con un talento enorme e un costo egualmente gigantesco: ci vogliono non meno di 25 milioni di euro per convincere il Lipsia a sedersi ed il Napoli si è spaventato dinnanzi ad una cifra del genere“.

Pista che, dunque, si raffredda, per un calciatore che da sempre interessa al club azzurro, pronto in ogni caso a valutare altri possibili sostituti di Fabian. che si avvia a grandi passi verso lo sbarco in Ligue 1.