Il CT Mancini sicuro: "Lotta a cinque per lo scudetto, ci sono tre squadre favorite"

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi tra le altre cose sullo Scudetto.

Il campionato inizierà sabato, con il Napoli che invece sarà impegnato alla prima giornata il giorno di ferragosto, nel match in programma al Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona.

“Per lo Scudetto vedo Milan, Inter e Juve davanti a tutti, poi ci sono anche Roma e Napoli”, ha dichiarato il tecnico a proposito delle candidate per la vittoria finale della Serie A.

Poi, ha aggiunto: “Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero”.

Il CT ha avuto modo di commentare anche i recenti trasferimenti di diversi talenti italiani all’estero: “Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro. Scamacca? Che la Premier è il torneo migliore e di prepararsi a soffrire perché i primi mesi saranno durissimi. Ambientarsi non sarà facile. Ma se resiste e ce la fa, poi diventerà un altro giocatore. Lucca? Vederlo con la maglia dell’Ajax mi fa davvero piacere. Ci siamo accorti subito delle sue qualità poi forse ha pagato la troppa attenzione”.