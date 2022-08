VIDEO | PETAGNA LASCIA IL NAPOLI: LE CIFRE DELL’ADDIO!

Da inizio mercato, Andrea Petagna è stato uno degli esuberi in casa Napoli. Il centravanti è stato cercato da diversi club, con il Monza che si è sempre dimostrato in pole position.

L’amministratore delegato del club brianzoli, Adriano Galliani, è un grande estimatore del numero 37 azzurro e in ogni modo ha provato a strappare Petagna agli azzurri. La trattativa, però, non è stata semplice e c’era distanza tra le parti. Galliani aveva definito il Napoli come “bottega cara” e questo sembrava portare ad un rallentamento nella trattativa. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata repentinamente e la trattativa sembra ad un passo dalla chiusura. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, è ormai fatta per l’arrivo di Petagna al Monza. La formula dell’operazione è quella del prestito oneroso di 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. Il Napoli incasserà un totale di 14 milioni di euro.

Di seguito il tweet di Gianluca di Marzio: “Calciomercato Monza, fatta per l’arrivo di Petagna dal Monza”.

