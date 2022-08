Ultime mercato Napoli, il club abbandona la pista Simeone

Giovanni Simeone, centravanti argentino del Verona, è da tempo accostato al Napoli che però ancora non chiude la trattativa.

I partenopei, rallentati dalla mancata cessione di Petagna, non possono portare al termine il colpo e il giocatore argentino rischia di rimanere con l’amaro in bocca e giocare un stagione all’Hellas Verona da separato in casa.

Giovanni Simeone . (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Difatti, come annunciato dall’allenatore degli scaligeri Gabriele Cioffi, il giocatore è nella lista delle possibili cessioni e infatti, non è stato nemmeno convocato per la sfida di ieri di Coppa Italia contro il Bari.

Tuttavia, qualora il Napoli riuscisse a cedere Petagna al Monza, giungono dalla Germania ottime notizie per i partenopei.

In particolare, il Borussia Dortmund, club maggiormente interessato al calciatore dopo che è stato diagnosticato un brutto male ad Haller, ha da poco acquistato un nuovo attaccante: si tratta del trentaquattrenne Anthony Modeste proveniente dal Colonia.

Anthony Modeste (Photo by Frederic Scheidemann/Getty Images)

Pertanto, se dovesse sbloccarsi la situazione Petagna-Monza, il Napoli si fionderebbe sul Cholito il quale vorrebbe fortemente vestire la maglia azzurra.

Nei prossimi giorni, con l’inizio del campionato e con la fine del calciomercato che si fa sempre più vicina, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.