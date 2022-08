Szoboszlai nel mirino del Napoli: svelata la cifra richiesta dal Lipsia

Fabian Ruiz è ormai sempre più vicino al PSG. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza con il Napoli nel 2023 e restio a voler firmare un rinnovo con il club campano, ha ricevuto un’offerta dal top club francese e si è già detto favorevole al trasferimento. La trattativa parla di 25 milioni per il numero 8 della società azzurra, che serviranno al Napoli per individuare ed ingaggiare un sostituto di livello.

Napoli-Szoboszlai: la cifra per la trattativa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Dominic Szoboszlai, centrocampista classe ’00 di nazionalità ungherese, che si è distinto particolarmente in Bundesliga nelle fila del Lipsia. 31 presenze e 6 gol per lui nel massimo campionato tedesco, arricchiti da altre 4 reti, due in Champions League e due in Coppa DFB.

Il calciatore ungherese potrebbe essere il profilo giusto al quale guardare ed è nella lista di Cristiano Giuntoli da lungo tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano sopracitato, il Lipsia ha chiarito quali sono le sue richieste per poter cedere il giovane calciatore: si tratta di 25 milioni di euro per poter intavolare una trattativa.